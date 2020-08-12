Трамп рассказал, что будет с США, если победит Байден

Китайские власти захватят США. Это произойдёт, если на президентских выборах в ноябре победит Джо Байден.

Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

"Они (власти Китая — прим. ред.) завладеют США, если он (Джо Байден — прим. ред.) выиграет, а со мной у них был самый худший год за 67 лет, потому что я чертовски сильно обложил их пошлинами. Мы получили десятки миллиардов долларов от Китая, и это оказало огромное влияние на Китай, негативного влияния. Если я не одержу победу на выборах, Китай будет владеть США. Вам придется научиться говорить по-китайски, если вы хотите знать правду", — пояснил глава государства в интервью.

Трамп отметил, что раньше у него с Си Цзиньпинем были хорошие отношения. Но они испортились после того, "что они сделали с китайским вирусом".

Напомним, что власти США уверены, что Китай сознательно допустил вспышку вируса в мире. Утверждается, что у них есть доказательства этого факта. Китайские власти все обвинения отвергают.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Дональд Трамп подписал указ, запрещающий в США TikTok и WeChat.