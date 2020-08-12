Нескольким пострадавшим на митингах в Белоруссии потребовались операции

Больше полусотни человек поступили в больницы Белоруссии минувшей ночью. Все они пострадали в ходе массовых беспорядков.

Как рассказали в белорусском Минздраве, нескольким пациентам пришлось делать операции. У большинства же различные ушибы, травмы рук и ног, грудной клетки, живота. Погибших нет.

Напомним, в Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. В первый же день задержали почти три тысячи человек, на следующий день — ещё две тысячи митингующих. Минувшей ночью массовые беспорядки прошли в 25 городах Белоруссии. Митингующие пытались перекрыть движение транспорта и вступали в открытые конфликты с правоохранителями.

Как сообщили сегодня в МВД республики, возбуждено 17 уголовных дел. Участников акций обвиняют в нападении на правоохранителей.

Ранее "Правда.Ру" писала, что с 12 августа в Белоруссии запрещено продавать пиротехнику. Такое решение принял Совет министров. Запрет распространяется на оптовую и розничную торговлю. Его ввели из-за того, что некоторые участники митингов применяли пиротехнику.