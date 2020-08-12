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Белорусам больше не продают пиротехнику

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Взрывать пиротехнику в Белоруссии теперь можно только правоохранителям. Для обычных граждан её продажа запрещена.

Решение вступает в силу 12 августа.

"Совет министров Республики Беларусь постановляет: ввести запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до особого решения Совета министров", — следует из текста постановления.

Запрет ввели из-за того, что некоторые участники митингов использовали пиротехнику.

Напомним, что акции протеста продолжаются в Белоруссии с 9 августа. Местные жители требуют отставки Александра Лукашенко, который, по последним данным, получил по результатам президентских выборов 80,05% голосов избирателей.

Ранее "Правда.Ру" писала, что ночью в Минске силовики проводили зачистку партизан. Светошумовыми гранатами они загоняли белорусов в жилые кварталы, а следом отправляли карательные отряды. Люди метались по дворам, прятались в кустах и подъездах. Свидетели увозили пострадавших в больницы, не дожидаясь "скорой".

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