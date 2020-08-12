СК Белоруссии возбудил уголовные дела против участников митингов

За нападение на полицейских участников митингов в Белоруссии ждет серьезное наказание. В отношении них возбудили уголовные дела.

Как сообщает Министерство внутренних дел Белоруссии, всего заведено 17 уголовных дел.

"За участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны более тысячи человек", — рассказала пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

Акции протеста идут в Белоруссии с 9 августа, когда в стране прошли президентские выборы. Местные жители недовольны итогами голосования и требуют отставки президента Александра Лукашенко. По последним данным ЦИК, она получил 80,08% голосов.

Минувшей ночью массовые беспорядки прошли в 25 городах Белоруссии. Митингующие пытались перекрыть движение транспорта и вступали в открытые конфликты с правоохранителями.

Ранее "Правда.Ру" писала, что ночью в Минске проводили "зачистку от партизан". Как сообщают местные СМИ и жители, силовики загнали протестующих в спальные районы, а потом отправили за ними карательные отряды.

Утром 12 августа в стране восстановили работу мобильного интернета. Белорусам также стали доступны социальные сети и мессенджеры.