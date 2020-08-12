Ночью в Минске силовики проводили "зачистку от партизан"

Сегодня ночью в Минске было "было жарко": силовики проводили в спальных районах "зачистку от партизан".
Об этом сообщают местные журналисты и простые граждане Белоруссии в социальных сетях.
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В ответ на действия силовиков, как сообщается, "сотни автомобилистов давили на клаксоны". И самостоятельно, не дожидаясь Скорой, отвозили пострадавших в больницы.
Бывший музыкант Сергей Шнуров жёстко раскритиковал белорусского лидера Александра Лукашенко за применение силы против своего народа.