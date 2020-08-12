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Ночью в Минске силовики проводили "зачистку от партизан"

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Сегодня ночью в Минске было "было жарко": силовики проводили в спальных районах "зачистку от партизан".

Об этом сообщают местные журналисты и простые граждане Белоруссии в социальных сетях.

© Телеграмм-канал Kotsnews

В ответ на действия силовиков, как сообщается, "сотни автомобилистов давили на клаксоны". И самостоятельно, не дожидаясь Скорой, отвозили пострадавших в больницы.

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