Ночью в Минске силовики проводили "зачистку от партизан"

Сегодня ночью в Минске было "было жарко": силовики проводили в спальных районах "зачистку от партизан".

Об этом сообщают местные журналисты и простые граждане Белоруссии в социальных сетях.

© Телеграмм-канал Kotsnews

В ответ на действия силовиков, как сообщается, "сотни автомобилистов давили на клаксоны". И самостоятельно, не дожидаясь Скорой, отвозили пострадавших в больницы.

Читайте также: