Мобильный интернет и соцсети вновь работают в Минске

Жители столицы Белоруссии вновь могут пользоваться мобильным интернетом. Его работу восстановили в Минске.

Доступны и социальные сети. Их работа наладилась около семи часов утра 12 августа. Минчане могут пользоваться Telegram, WhatsApp, Facebook. Восстановлена также работа других мессенджеров и приложений.

Напомним, что перебои с мобильным интернетом начались в Белоруссии 9 августа, в день выборов президента республики. Главный интернет-провайдер Белоруссии, компания Beltelecom, подтвердила распространившиеся ранее сообщения, что пользователи в стране испытывают проблемы с подключением к Сети.

По словам представителей компании, сети подверглись многочисленным кибератакам. Это привело к перегрузке каналов, сбоям и поломкам телекоммуникационного оборудования.

Ранее "Правда.Ру" писала, что президент Белоруссии заявил о "поломке" интернета в стране по причине отключений за рубежом. Делается это, чтобы вызвать дополнительное недовольство жителей республики, подчеркнул Лукашенко.