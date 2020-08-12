Жители столицы Белоруссии вновь могут пользоваться мобильным интернетом. Его работу восстановили в Минске.
Доступны и социальные сети. Их работа наладилась около семи часов утра 12 августа. Минчане могут пользоваться Telegram, WhatsApp, Facebook. Восстановлена также работа других мессенджеров и приложений.
Напомним, что перебои с мобильным интернетом начались в Белоруссии 9 августа, в день выборов президента республики. Главный интернет-провайдер Белоруссии, компания Beltelecom, подтвердила распространившиеся ранее сообщения, что пользователи в стране испытывают проблемы с подключением к Сети.
По словам представителей компании, сети подверглись многочисленным кибератакам. Это привело к перегрузке каналов, сбоям и поломкам телекоммуникационного оборудования.
Ранее "Правда.Ру" писала, что президент Белоруссии заявил о "поломке" интернета в стране по причине отключений за рубежом. Делается это, чтобы вызвать дополнительное недовольство жителей республики, подчеркнул Лукашенко.
Бывший музыкант Сергей Шнуров жёстко раскритиковал белорусского лидера Александра Лукашенко за применение силы против своего народа.