Светлана Тихановская готовит выступление

Светлана Тихановская по-прежнему находится в Литве. Она в безопасности и планирует выступление.

Об этом сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

"Говорил со Светланой Тихановской. Она в хорошем настроении, в скором времени выступит", — написал министр иностранных дел в своём микроблоге.

Напомним, что после выборов Тихановская заявляла о том, что повода для ее ареста нет, она не намерена покидать республику. Уже на следующий день стало известно, что соперница Лукашенко по президентским выборам сбежала в Литву. Как рассказала ее доверенное лицо Ольга Ковалькова, Тихановская была вынуждена покинуть родину, её отъезд "организовали" белорусские власти.

Позднее сама кандидат в президенты заявила, что она уехала к детям. А потом и вовсе призвала белорусом расходиться по домам и прекратить митинги. По словам другого кандидата в президенты Валерия Цепкало, на Тихановскую оказывают давление, угрожая её мужу, который находится под следствием.

Несмотря на заявление Тихановской, её штаб продолжает призывать белорусов к митингам. Лидером оппозиции стала координатор штаба Мария Колесникова.