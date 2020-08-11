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Тихановская сбежала в Литву

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Соперница Лукашенко на президентских выборах Светлана Лукашенко покинула Белоруссию. Она сбежала в Европу.

Сейчас Тихановская находится в Литве.

"Светлана Тихановская в безопасности, она в Литве", — написал в своем микроблоге глава МИД Литвы Линас Линкявичус.

По последним данным, опубликованным Центральным избирательным комитетом Белоруссии, подавляющее большинство голосов на президентских выборах получил действующий глава государства. За Александра Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей. На втором месте Светлана Тихановская, которая получила поддержку 10,09% участников голосования.

Ранее "Правда.Ру" писала, что штаб Тихановской не намерен останавливать протесты и готов к затяжным митингам. Он призывает Лукашенко передать власть мирно. При этом сама Светлана Тихановская участвовать в народных протестах не намерена. Отказалась от участия в митингах, проходящих в Минске, и ее команда.

По словам Тихановской, победителем на выборах является она. Она подала жалобу в республиканский ЦИК, оспаривая итоги президентских выборов.

Также накануне оппозиционный кандидат в президенты заявляла, что не намерена покидать республику. Не видела она и причин для своего ареста.

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