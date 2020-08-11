Светлана Тихановская была вынуждена покинуть территорию Белоруссии, поскольку власти страны "организовали" её отъезд.
Об этом сообщила доверенное лицо оппозиционного кандидата в президенты республики Ольга Ковалькова.
"У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы", — отметила Ковалькова.
Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.