Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.
Об этом сообщил Telegram-канал NEXTA Live. Он опубликовал кадры, на которых машина президентского кортежа с большой скоростью въезжает на территорию Дворца независимости. Через некоторое время личный вертолет Лукашенко пролетел на низкой высоте возле дворца.
"Очень странные дела происходят сегодня на территории Дворца независимости. Тут вам и машины кортежа, передвигающиеся по территории, и низколетящий вертолёт Лукашенко, да и просто ряд непонятных манёвров", — пишет NEXTA Live.
Главный оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская приняла решение скрыться от властей перед днём голосования.