NEXTA: Лукашенко готовится покинуть Белоруссию

Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.

Об этом сообщил Telegram-канал NEXTA Live. Он опубликовал кадры, на которых машина президентского кортежа с большой скоростью въезжает на территорию Дворца независимости. Через некоторое время личный вертолет Лукашенко пролетел на низкой высоте возле дворца.