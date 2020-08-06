"Аэрофлот" отменил рейсы в закрытые страны до конца лета

Авиакомпания вернёт деньги за билеты, которые пассажиры купили в ряд иностранных государств.

"Аэрофлот" объявляет о вынужденной отмене на период до 31 августа части регулярных рейсов по международным направлениям", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Решение о прекращении перелётов в некоторые государства связано с эпидемиологическими ограничениями в странах назначения.