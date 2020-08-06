Авиакомпания вернёт деньги за билеты, которые пассажиры купили в ряд иностранных государств.
"Аэрофлот" объявляет о вынужденной отмене на период до 31 августа части регулярных рейсов по международным направлениям", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Решение о прекращении перелётов в некоторые государства связано с эпидемиологическими ограничениями в странах назначения.
Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток - 2", не намерен "поставляться под санкции" ради газопровода "Северный поток-2".