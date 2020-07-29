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Ким Чен Ын: ядерное оружие - гарантия мира для нас

Мир

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что ядерное оружие Пхеньяна гарантирует его безопасность.

Это заявление транслировали все государственные СМИ страны.

Как сообщается, сделано оно было во время выступления Ким Чен Ына на конференции ветеранов, посвященной 67-й годовщине перемирия 1953 года, положившего конец военным действиям в Корее.

"До 3 млн корейцев погибло в ходе трехлетнего конфликта, а перемирие так и не было заменено мирным договором, в результате чего Север и Юг технически все еще находятся в состоянии войны.

Благодаря нашему надежному и эффективному самозащитному ядерному сдерживанию на этой земле больше не будет такого слова, как "война". Наша национальная безопасность и будущее будут твердо гарантированы навсегда", — цитирует Кима агентство ЦТАК.

Пхеньян настаивает на том, что ему необходим свой ядерный арсенал для сдерживания возможного вторжения США. Северная Корея потратила десятилетия на его разработку и в результате оказалась в международной изоляции, подвергаясь многочисленным санкциям Совета Безопасности ООН в отношении своих запрещенных оружейных программ.

В декабре Ким Чен Ын объявил о прекращении мораториев на ядерные испытания и испытания баллистических ракет.

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