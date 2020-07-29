Байден пообещал миллиарды долларов на преодоление расового равенства

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пообещал потратить десятки миллиардов долларов, чтобы "помочь цветным людям" преодолеть экономическое неравенство, если он победит на выборах в ноябре.

Выступая в своем родном городе Уилмингтоне, Байден пообещал расширить возможности для бизнеса чернокожих, латиноамериканцев и коренных американцев.

И, по традиции, обвинил действующего президента Дональда Трампа в разжигании пламени расизма.

"Эти выборы — не просто голосование против Дональда Трампа, — сказал кандидат на пост главы Белого дома. — Речь идет о том, чтобы выбраться из этого кризиса, понять борьбу людей за свои права и построить будущее, достойное их мужества и стремления преодолеть несправедливость".

Байден заявил, что он

"привлечет более $150 млрд в виде нового капитала и возможностей для малого бизнеса, которые были структурно исключены в течение многих поколений".

По его словам, таким образом он обеспечит расширение доступа к низкопроцентным бизнес-кредитам.

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