Байден окрестил Трампа "первым президентом-расистом" в истории США

Кандидат в президенты США от демократов и главный конкурент Дональда Трампа Джо Байден заявил, что нынешний американский лидер первый "президент-расист" в истории государства.

"То, как он общается с людьми, в зависимости от цвета их кожи, их национального происхождения, откуда они родом, абсолютно отвратительно", — заявил Байден в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что никто из президентов США не вел себя таким образом.

"Ни республиканец, ни демократ. У нас были расисты, и они пытались стать президентами. Он оказался первым, кому это удалось", — добавил Байден.

Трамп ответил, что он сделал для афроамериканцев гораздо больше, чем его предшественники.

Представитель избирательного штаба Трампа Катрина Пирсон заявила, что слова Байдена оскорбительны "для интеллекта темнокожих избирателей".

Стоит напомнить, что после того, как афроамериканец Джордж Флойд был убит полицейским, в США резко обострилась проблема борьбы с расизмом. Это убийство подтолкнуло граждан к массовым митингам, которые прокатились по всей стране.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жители бунтующих городов США требуют справедливости.