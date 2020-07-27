За 100 дней до выборов в США: Байден обходит Трампа

За 100 дней до президентских выборов в США, согласно результатам многочисленных опросов, явно лидирует Джо Байден, а вот позиции нынешнего хозяина Белого дома слабеют, буквально по часам.

Аналитики видят причину в пандемии коронавируса.

Положение нынешнего президента, похоже, все больше привязывается к траектории кризиса общественного здравоохранения, который он не смог сдержать. В США, напомним, от COVID погибли более 145 тысяч человек и сильно пострадала экономика.

Опрос Washington Post-ABC News в этом месяце показал, что

Байден намного опережает Трампа: от 55% до 40% среди зарегистрированных избирателей,

рейтинг одобрения Трампа упал до 39%,

чуть менее 39% электорат, одобряют реакцию президентской администрации на пандемию, а 60% - считают ее провальной.