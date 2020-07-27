За 100 дней до президентских выборов в США, согласно результатам многочисленных опросов, явно лидирует Джо Байден, а вот позиции нынешнего хозяина Белого дома слабеют, буквально по часам.
Аналитики видят причину в пандемии коронавируса.
Положение нынешнего президента, похоже, все больше привязывается к траектории кризиса общественного здравоохранения, который он не смог сдержать. В США, напомним, от COVID погибли более 145 тысяч человек и сильно пострадала экономика.
Опрос Washington Post-ABC News в этом месяце показал, что
"Очень трудно представить себе сценарий, в котором вы можете привести доводы в пользу переизбрания президента, если безработица значительно превышает 10%, и нет никаких признаков того, что пандемия находится под контролем",-сказал Майкл Стил, республиканский стратег, который был советником Буша в президентской кампании 2016 года. - Политическая обстановка и экономическая ситуация могут выглядеть совсем по-другому через 100 дней, но если бы выборы состоялись сегодня, то очень вероятно, что бывший вице - президент победил бы-и довольно существенно."
Последнюю неделю по всей территории Белоруссии проходят массовые акции протеста против нынешнего президента страны Александра Лукашенко.