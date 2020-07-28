Литва, Украина и Польша образовали новый политической блок под названием "Люблинский треугольник". Организация будет укреплять взаимоотношения между двумя странами.
"Мы создаем "Люблинский треугольник" — это формат, который станет важным элементом укрепления Центральной Европы, но также укрепления Украины как полноправного члена европейской и евроатлантической семьи народов", -сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Известная актриса из США Мейтленд Уорд долго время снималась в проектах компании Disney.