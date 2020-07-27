Число наблюдателей на выборах в Белоруссии выросло вдвое

За прозрачностью президентских выборов в Белоруссии будут следить 68 международных наблюдателей. За выходные их количество выросло вдвое.

Данные озвучила ЦИК Белоруссии.

"Содружество Независимых Государств, в том числе Исполнительный комитет СНГ — 34, Межпарламентская ассамблея СНГ — 34", — говорится в информации, размещенной на сайте комиссии.

Напомним, что выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. На главный государственный пост претендует пять кандидатов. Среди них Александр Лукашенко, который баллотируется уже в шестой раз.

Ранее "Правда.Ру" писала, что одна из кандидатов на пост президента раскритиковала действующего главу республики. Светлана Тихановская, впервые выступая в прямом эфире на ТВ, отметила, что у Александра Лукашенко низкий рейтинг. Она также заявила, что на улицах страны ОМОН арестовывает ни в чем неповинных граждан, поэтому большинство жителей Белоруссии требует освобождения оппозиционеров и настаивает на смене власти.