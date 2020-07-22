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Соперница Лукашенко раскритиковала его за низкий рейтинг

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская впервые выступила в прямом эфире на государственном телевидении. В своем выступлении она раскритиковала политику нынешнего лидера Александра Лукашенко.

Тихановская заявила, что у него очень низкий рейтинг, и что якобы большинство жителей Белоруссии требуют освобождения оппозиционных политиков из тюремного заключения и настаивают на смене власти.

Конкурент Лукашенко также сообщила, что на улицах страны сотрудники ОМОН задерживают ни в чем не повинных людей. Кроме того, белорусы выступают против фальсификации при подсчете голосов.

Напомним, выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. ЦИК зарегистрировал пять кандидатов, в том числе и действующего президента Лукашенко. Он будет баллотироваться в шестой раз.

Ранее редактор-координатор информационного агентства REGNUM Владимир Зотов рассказал, какой сценарий разыгрывает Запад в Белоруссии.

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