Дексаметазон официально признан в Японии леrарством от COVID

Министерство здравоохранения Японии одобрило дексаметазон, дешевый и широко используемый стероид, в качестве препарата для лечения Covid-19.

Аргументом для японских врачей стали результаты исследования,проведенного в Великобритании, которое показало:

препарат снижает смертность среди госпитализированных пациентов.

Теперь дексаметазон может использоваться в Японии в качестве варианта лечения коронавируса наряду с противовирусным препаратом Gilead Sciences Inc remdesivir.

Как отмечают государственные СМИ, акции Nichi-Iko Pharmaceutical Co - производителя дексаметазона, выросли на 6,5% в начале сегодняшних торгов.