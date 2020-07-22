Министерство здравоохранения Японии одобрило дексаметазон, дешевый и широко используемый стероид, в качестве препарата для лечения Covid-19.
Аргументом для японских врачей стали результаты исследования,проведенного в Великобритании, которое показало:
Теперь дексаметазон может использоваться в Японии в качестве варианта лечения коронавируса наряду с противовирусным препаратом Gilead Sciences Inc remdesivir.
Как отмечают государственные СМИ, акции Nichi-Iko Pharmaceutical Co - производителя дексаметазона, выросли на 6,5% в начале сегодняшних торгов.
Это связано с отменой большинства ограничений, сообщили в Минздраве страны.