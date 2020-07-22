Военные не уйдут из Портленда, пока там не прекратятся беспорядки

Министр внутренней безопасности США Чад Вулф заявил, что федеральные войска не уйдут из Портленда, пока там не прекратятся уличные протесты.

"Военные не отступят в своих усилиях по защите правительственных зданий в Портленде. Если вы жестокий бунтовщик, стремящийся нанести ущерб федеральному имуществу или сотрудникам правоохранительных органов, вам нужно найти себе другое занятие", — заявил Вулф на пресс-конференции.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп направил федеральные войска в Портленд в штате Орегон, чтобы положить конец двухнедельным антирасистским протестам. Но мэр Портленда призвал их покинуть город.

Ожесточенные столкновения между демонстрантами и сотрудниками федеральных правоохранительных органов — такова картина сегодняшнего Портленда.

По словам министра внутренней безопасности США, сотрудники федеральных правоохранительных органов в Портленде "только нацеливались и арестовывали демонстрантов, которые были идентифицированы как причастные к преступной деятельности".

"Департамент уважает право людей мирно протестовать, но я призываю демонстрантов не переводить мирный протест в уличные беспорядки, связанные с насилием — ведь именно так происходит сейчас по ночам возле здания суда".

Как подчеркнул Вулф, именно демонстранты спровоцировали военных применять слезоточивый газ, чтобы разогнать большие толпы протестующих — некоторые из них были вооружены молотками и самодельными бомбами, которые бросали в правительственные здания.

Вулф сообщил, что во вторник федеральные полицейские арестовали в Портленде 43 человека.

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