Министр внутренней безопасности США Чад Вулф заявил, что федеральные войска не уйдут из Портленда, пока там не прекратятся уличные протесты.
"Военные не отступят в своих усилиях по защите правительственных зданий в Портленде. Если вы жестокий бунтовщик, стремящийся нанести ущерб федеральному имуществу или сотрудникам правоохранительных органов, вам нужно найти себе другое занятие", — заявил Вулф на пресс-конференции.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп направил федеральные войска в Портленд в штате Орегон, чтобы положить конец двухнедельным антирасистским протестам. Но мэр Портленда призвал их покинуть город.
Ожесточенные столкновения между демонстрантами и сотрудниками федеральных правоохранительных органов — такова картина сегодняшнего Портленда.
По словам министра внутренней безопасности США, сотрудники федеральных правоохранительных органов в Портленде "только нацеливались и арестовывали демонстрантов, которые были идентифицированы как причастные к преступной деятельности".
"Департамент уважает право людей мирно протестовать, но я призываю демонстрантов не переводить мирный протест в уличные беспорядки, связанные с насилием — ведь именно так происходит сейчас по ночам возле здания суда".
Как подчеркнул Вулф, именно демонстранты спровоцировали военных применять слезоточивый газ, чтобы разогнать большие толпы протестующих — некоторые из них были вооружены молотками и самодельными бомбами, которые бросали в правительственные здания.
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Это связано с отменой большинства ограничений, сообщили в Минздраве страны.