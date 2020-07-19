Власти штата Орегон подали в суд на Белый дом

Генеральный прокурор штата Орегон обратился в суд с иском против федеральных властей США. Эллен Розенблюм утверждает, что силовики незаконно задерживают протестующих в городе Портленд, где последние месяцы не утихают волнения.

"Эта тактика должна прекратиться. Офицеры не только лишают людей возможности отстаивать свои права в соответствии с Первой поправкой, позволяющей акции мирного протеста, но и создают более нестабильную ситуацию на наших улицах. Эти методы совершенно не нужны и не соответствуют характеру политики штата Орегон", — заявила Розенблюм.

Власти штата утверждают, что федеральные чиновники нарушают четвертую и пятую поправки Конституции, задерживая людей без предъявления соответствующего ордера.