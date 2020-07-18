Доходы от продажи ливийской нефти распределяются между боевиками

Около 80% нефтяных залежей Ливии находится на востоке страны, однако большая часть дохода от продажи нефти попадает триполитанскому "правительству" и незаконным вооруженным формированиям. О том, что такое положение дел недопустимо, телеканалу Al Arabia рассказал председатель комитета энергетики и природных ресурсов Палаты представителей Иса Урайби.

В СМИ неоднократно появлялись доказательные материалы о том, что так называемое Правительство национального согласия (ПНС) платит террористам и боевикам из средств Национальной нефтяной компании. По сообщениям канала Al Arabia, нелегитимное ПНС спонсирует двадцать восемь группировок. На содержание каждой из них в месяц уходит около пятидесяти миллионов долларов.

Член Комитета по примирению египетского и ливийского народов Имран Амбиу аль-Канаш рассказал о том, что полученные деньги представители ПНС тратят на зарплату боевикам, на поставки оружия и на переброску наемников. Политик напомнил о том, что в состав ПНС входят представители террористических группировок ИГИЛ* (деятельность организации запрещена на территории РФ), а также наемники из Сирии, главарями которых являются террористы "Братьев-мусульман"* и "Аль-Каиды"* (обе организации запрещены на территории РФ). Более того, в состав ПНС входят бывшие заключенные американской тюрьмы Гуантанамо.

В ливийской нефти заинтересованно и руководство Турции. Именно поэтому Анкара поддерживает боевиков ПНС, отправляя в Ливию боеприпасы, военную технику и наемников. За свои услуги турецкая сторона получает большие деньги.

Судя по информации, опубликованной в греческом издании Spoilers, турецкий Центробанк получил от "правительства" Триполи 12 миллиардов долларов. Также в немецком издании Die Welt был опубликован материал, раскрывший подробности о сумме, в которую представителям ПНС обходятся протурецкие боевики.

Председатель комитета энергетики и природных ресурсов Палаты представителей напомнил о том, что Анкара сейчас переживает экономический кризис. И если ОАЭ, Франция и Египет не повлияют на действия турецкой стороны, и Анкаре удастся захватить Ливийский нефтяной полумесяц, агрессор продолжит экспансию не только в Северной Африке, но и на Ближнем Востоке. Такого мнения придерживаются интернет-пользователи.

Если бы в январе текущего года ливийские шейхи не решили приостановить отгрузку нефти в пяти портах страны, спонсирование террористов имело бы гораздо большие масштабы. На страницах Tabadul вышла статья о том, что в Триполи недополучили около семи миллиардов долларов после того, как запрет начал действовать.

Иса Урайби рассказал о том, что Киренаика получает только 9% от всех нефтяных доходов, хотя 80% ресурсов находится на востоке страны (большая часть дохода уходит в Триполи).

Ливийские граждане не получают ничего от продажи нефти, но при этом ПНС может оплачивать услуги наемников. Напомним, головные офисы ННК и ЦБ контролирует так называемое Правительство национального согласия. Международным аудиторам так и не удалось разобраться в счетах Центробанка.

Проверкам препятствуют террористы из группировки "Братья-мусульмане"* (организация запрещена на территории РФ). Более того, сотрудники ННК и ЦБ отказались от проверок ООН, что напрямую доказывает существование коррупционных схем и манипуляции с передачей денежных средств Турции.

Иса Урайби уверен в том, что ЦБ, управляемый Садыком Кабиром, находится в распоряжении ПНС, а "нефтяные деньги" — в руках террористов.

* организация, запрещенная на территории РФ