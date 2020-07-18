Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
У Муцениеце может быть роман с Пореченковым
Жириновский: Путин скоро назначит нового главу Хабаровского края
Погибшему сексологу угрожали коллекторы
Миро назвала новую девушку Харламова "дешевкой"
В РПЦ оценили правдивость новостей из Telegram
В ООН выступили за уравнение прав женщин и мужчин
Политтехнолог назвал Верховную раду "имитацией парламента"
Лиза Арзамасова объяснила свой роман с Авербухом
Снаряд времен войны найден в южной части Москвы

Доходы от продажи ливийской нефти распределяются между боевиками

Мир

Около 80% нефтяных залежей Ливии находится на востоке страны, однако большая часть дохода от продажи нефти попадает триполитанскому "правительству" и незаконным вооруженным формированиям. О том, что такое положение дел недопустимо, телеканалу Al Arabia рассказал председатель комитета энергетики и природных ресурсов Палаты представителей Иса Урайби.

В СМИ неоднократно появлялись доказательные материалы о том, что так называемое Правительство национального согласия (ПНС) платит террористам и боевикам из средств Национальной нефтяной компании. По сообщениям канала Al Arabia, нелегитимное ПНС спонсирует двадцать восемь группировок. На содержание каждой из них в месяц уходит около пятидесяти миллионов долларов.

Член Комитета по примирению египетского и ливийского народов Имран Амбиу аль-Канаш рассказал о том, что полученные деньги представители ПНС тратят на зарплату боевикам, на поставки оружия и на переброску наемников. Политик напомнил о том, что в состав ПНС входят представители террористических группировок ИГИЛ* (деятельность организации запрещена на территории РФ), а также наемники из Сирии, главарями которых являются террористы "Братьев-мусульман"* и "Аль-Каиды"* (обе организации запрещены на территории РФ). Более того, в состав ПНС входят бывшие заключенные американской тюрьмы Гуантанамо.

В ливийской нефти заинтересованно и руководство Турции. Именно поэтому Анкара поддерживает боевиков ПНС, отправляя в Ливию боеприпасы, военную технику и наемников. За свои услуги турецкая сторона получает большие деньги.

Судя по информации, опубликованной в греческом издании Spoilers, турецкий Центробанк получил от "правительства" Триполи 12 миллиардов долларов. Также в немецком издании Die Welt был опубликован материал, раскрывший подробности о сумме, в которую представителям ПНС обходятся протурецкие боевики.

Председатель комитета энергетики и природных ресурсов Палаты представителей напомнил о том, что Анкара сейчас переживает экономический кризис. И если ОАЭ, Франция и Египет не повлияют на действия турецкой стороны, и Анкаре удастся захватить Ливийский нефтяной полумесяц, агрессор продолжит экспансию не только в Северной Африке, но и на Ближнем Востоке. Такого мнения придерживаются интернет-пользователи.

Если бы в январе текущего года ливийские шейхи не решили приостановить отгрузку нефти в пяти портах страны, спонсирование террористов имело бы гораздо большие масштабы. На страницах Tabadul вышла статья о том, что в Триполи недополучили около семи миллиардов долларов после того, как запрет начал действовать.

Иса Урайби рассказал о том, что Киренаика получает только 9% от всех нефтяных доходов, хотя 80% ресурсов находится на востоке страны (большая часть дохода уходит в Триполи).

Ливийские граждане не получают ничего от продажи нефти, но при этом ПНС может оплачивать услуги наемников. Напомним, головные офисы ННК и ЦБ контролирует так называемое Правительство национального согласия. Международным аудиторам так и не удалось разобраться в счетах Центробанка.

Проверкам препятствуют террористы из группировки "Братья-мусульмане"* (организация запрещена на территории РФ). Более того, сотрудники ННК и ЦБ отказались от проверок ООН, что напрямую доказывает существование коррупционных схем и манипуляции с передачей денежных средств Турции.

Иса Урайби уверен в том, что ЦБ, управляемый Садыком Кабиром, находится в распоряжении ПНС, а "нефтяные деньги" — в руках террористов.

* организация, запрещенная на территории РФ

Последние материалы
Доходы от продажи ливийской нефти распределяются между боевиками
У здания Госдумы задержали представителей ЛГБТ
Собянин ответил на вопрос о проведении Дня города в Москве
У Муцениеце может быть роман с Пореченковым
Жириновский: Путин скоро назначит нового главу Хабаровского края
Погибшему сексологу угрожали коллекторы
Миро назвала новую девушку Харламова "дешевкой"
Генсек ООН: половиной богатств планеты владеют 26 человек
В РПЦ оценили правдивость новостей из Telegram
В ООН выступили за уравнение прав женщин и мужчин
Популярное
Человеческий фактор
В Москве скончался известный психотерапевт

В одном из московских отелей в центре столицы была обнаружена мертвой известная психотерапевт и сексолог Анна Амбарцумян.

В Москве скончался известный психотерапевт
Пугачева больше не является близким другом Киркорова
Российский шоу-бизнес
Пугачева больше не является близким другом Киркорова
Наука и техника
Историки смогли увидеть лицо 1700-летней мумии
Новости полиции и криминала
Житель Татарстана задержан за организацию убийства в 2003 году
Любовь Степушова Китай упустил возможность сделать юань резервной валютой Любовь Степушова Василий Амирджанов Противников поправок назвали провокаторами Василий Амирджанов Игорь Буккер Забытый первооткрыватель русской Америки Игорь Буккер
Комментарии
Мальдивы открывают границы для россиян
Армия США в Польше: в самом деле угроза для России?
Мир на грани войны: годовщина Потсдамской конференции
Мир на грани войны: годовщина Потсдамской конференции
Мир на грани войны: годовщина Потсдамской конференции
Петр Шкуматов: "Власть должна взаимодействовать с людьми"
Пугачева больше не является близким другом Киркорова
"Воинство Христово": У отца Сергия появилась собственная армия
В РФ предложили выдавать разрешение на рождение детей
Титов: Шнуров планирует стать депутатом Госдумы
В Мытищах произошел пожар на складе картона
В РФ предложили выдавать разрешение на рождение детей
Мир на грани войны: годовщина Потсдамской конференции
Мир на грани войны: годовщина Потсдамской конференции
"Воинство Христово": У отца Сергия появилась собственная армия
Песков назвал COVID-диссидентов "безумцами и невеждами"
"Воинство Христово": У отца Сергия появилась собственная армия
Путина "коробит" от высказываний Зеленского про ВОВ
Путина "коробит" от высказываний Зеленского про ВОВ
Мир на грани войны: годовщина Потсдамской конференции
Путина "коробит" от высказываний Зеленского про ВОВ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ