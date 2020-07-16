Президент Азербайджана жестко обратился к посредникам

Власти Азербайджана твердо намерены восстановить территориальную целостность страны. Речь идет о возвращении Нагорного Карабаха.

Как заявил президент страны, им надоели переговоры.

"Азербайджанскому народу надоели эти бессмысленные переговоры. Поэтому пусть те, кто занимается данным вопросом и выдвигает в эти дни свои посреднические предложения, подумают об этом, терпение азербайджанского народа небеспредельно. Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена, и наше мнение по этому вопросу категорично", — подчеркнул Ильхам Алиев.

Напомним, что Нагорный Карабах вышел из состава Азербайджана в 1988 году. С 1992 по 1994 год шел вооруженный конфликт, который не вернул целостность страны. Посредниками в переговорах выступают Россия, Франция и США.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Армения призывает Россию выступить посредником в ситуации с Азербайджаном и урегулировать конфликт. С такой инициативой выступил посол Армении в Москве Вардан Тоганян. Он напомнил, что РФ не раз помогала выйти из сложных ситуаций.