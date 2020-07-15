Армения призывает Россию вмешаться в ситуацию с Азербайджаном

Власти Армении хотят снизить напряжение на границе с Азербайджаном. И призывают Россию вмешаться в процесс.

С 1993 года Россия является посредником в урегулировании конфликтов в регионе.

"Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, возглавляет посредническую миссию, Россия играла и играет важнейшую посредническую роль. Благодаря усилиям Москвы была остановлена кровопролитная война в 1994 году, благодаря же усилиям России была остановлена четырехдневная война в 2016 году. Поэтому мы очень надеемся, что Россия воспользуется своим влиянием, воспользуется возможностями", — заявил посол Армении в Москве Вардан Тоганян.

Он отметил, что тогда как Россия пытается снять напряженность в регионе, Турция наоборот "провоцирует дестабилизацию".

Напомним, что резкое ухудшение отношений между Арменией и Азербайджаном произошло 12 июля. В приграничных районах случилось боестолкновение, погибшие есть с обеих сторон.

По мнению экспертов, России все же придется вмешаться в этот конфликт.