Высокопоставленный чиновник скончался от COVID в Казахстане

Генерал-майор Бакыт Курманбаев скончался от коронавируса. Он был заместителем министра обороны Казахстана.

Ранее высокопоставленный чиновник получил положительный результат теста на COVID. После полученных осложнений заболевания он умер.

"14 июля 2020 года скончался заместитель министра обороны Республики Казахстан генерал-майор Бакыт Жанузакович Курманбаев", — сообщает пресс-служба Министерства обороны Казахстана.

Погибшему было 49 лет.

В стране по-прежнему сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка из-за коронавируса. Из-за роста новых случаев 5 июля в Казахстане объявили двухнедельный карантин. 14 июля премьер-министр Аскар Мамин заявил, что ограничительные меры в стране продлены до 2 августа.

"Идет вторая неделя строгих ограничительных карантинных мер. Рост заболеваемости стабилизируется. По предложению министерства здравоохранения для дальнейшей стабилизации эпидемиологической обстановки принимаем решение о продлении ограничительных мер в республике еще на две недели с 20 июля по 2 августа", — заявил глава правительства Казахстана.

Накануне в стране прошел общенациональный день траура по погибшим от коронавируса.