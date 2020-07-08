Меркель назвала приоритеты Германии во время председательства в ЕС

Уверенную в себе Европу намерена создать Ангела Меркель. Она озвучила задачи Германии, которые страна поставила себе целью на время председательства в Евросоюзе.

Среди приоритетов — экономика и международный статус.

"Приоритетом Германии в председательстве в ЕС станет усиление европейского единства для выхода из кризиса. Мы хотим не только стабилизировать Европу в краткосрочной перспективе, мы хотим создать Европу надежды, Европу, уверенную себе, внимательную к инновациям, которые позволят сохранить ее место на международной арене", — подчеркнула канцлер Германии.

Одной из главных задач, озвученных Меркель, станет создание Фонда восстановления экономики Евросоюза. В нем планируется аккумулировать 500 миллиардов евро.

С 1 июля Германия возглавила Совет Евросоюза и будет председательствовать в нем в течение полугода.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Ангела Меркель призвала Европу задуматься о мире без лидерства США. Также она отметила, что войска США в Германии помогают защитить не только европейские страны НАТО, но и интересы Вашингтона. Кроме того, она заявила о необходимости наращивать военную мощь.