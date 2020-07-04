Президент Украины потребовал убрать затонувший танкер

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал убрать затонувший у побережья Одессы танкер "Делфи".

Судно под флагом Молдавии сорвало с якоря и пришвартовало на мель вблизи Одессы в 2019 году.

"Это позор для страны и для Одессы. Я очень прошу, до 20 июля уберите это судно", — заявил Зеленский.

Срочность такого решения президент объяснил пляжным сезоном.