Президент Украины Владимир Зеленский потребовал убрать затонувший у побережья Одессы танкер "Делфи".
Судно под флагом Молдавии сорвало с якоря и пришвартовало на мель вблизи Одессы в 2019 году.
"Это позор для страны и для Одессы. Я очень прошу, до 20 июля уберите это судно", — заявил Зеленский.
Срочность такого решения президент объяснил пляжным сезоном.
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.