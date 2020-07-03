Япония не планирует возвращать режим ЧС

Прирост новых инфицированных коронавирусом в Токио увеличивается. За минувшие сутки положительные тесты получили 124 человека.

Накануне их было 107, днем ранее — 120. Такой прирост зараженных в стране регистрировали два месяца назад — в начале мая.

"Молодые люди составляют около 70% зараженных. Есть тенденция роста госпитализированных, но число тяжелых больных снижается. В этой ситуации и в свете распространения инфекции до сих пор мы не считаем, что положение требует скорейшего объявления чрезвычайной ситуации", — пояснил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

Японские власти сейчас сосредоточены на другом: необходимо как можно скорее восстановить экономическую и общественную активности.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Японии тестируют на людях ДНК-вакцину от COVID-19. Три десятка добровольцев разделили на две группы. Одним ввели меньше вакцины, другим — больше. Вакцинирование будет проводиться дважды с интервалом в две недели, 31 июля клинический эксперимент будет завершен.