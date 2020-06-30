Японская компания AnGes объявила о начале тестирования своей ДНК-вакцины от коронавируса на людях.

Вещество проверят на двух группах добровольцев из 30 человек.

"Они разделены на две группы. Одной группе будет вводиться меньшее количество вакцины, другой — большее. Вакцинирование будет проводиться дважды с интервалом в две недели, 31 июля клинический эксперимент будет завершен. Но это никак не означает, что тогда же мы можем ожидать результатов", — рассказал профессор университета Осака Рюити Морисита.