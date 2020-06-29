Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в России не хотят революции в США. Он выразил надежду, что в ближайшее время в стране восстановится спокойствие и мир.
"Мы желаем американцам восстановления спокойствия и гармонии, насколько это возможно. Я воздержусь от каких-либо комментариев относительно проявления неспокойствия, которое имеет место в США, это внутреннее дело США", — заявил Песков.
Согласно последней информации известная актриса Анастасия Заворотнюк идёт на поправку.