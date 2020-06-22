Несколько лабораторий сгорели в результате пожара на станции "Мирный" в Антарктиде.
Об этом сообщили в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте.
"На антарктической станции "Мирный" произошло мгновенное возгорание. Жертв и пострадавших нет. Среди потерь: метеокабинет, кабинет аэрологии, лаборатория ФИАН программы стратосферного зондирования космических лучей, серверная, гидрометеорологическая лаборатория и радиорубка", — сказано в сообщении.
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