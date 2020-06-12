Контактная группа по Донбассу соберется в выходные

Урегулирование ситуации на Донбассе обсудят завтра. 13 июня запланирована встреча трехсторонней контактной группы.

Об этом рассказал вице-премьер Украины Алексей Резников.

"Политическая подгруппа сегодня отработала, гуманитарная группа отработала, сейчас пока мы с вами общаемся, начались заседания двух групп - по безопасности и социально-экономической. А завтра (13 июня — прим. ред) будет непосредственно уже заседание трехсторонней контактной группы, на которой будет обсуждение, как отработают сегодня четыре рабочие группы", — отметил Резников на Киевском форуме безопасности.

По словам украинского вице-премьера, Киев ожидает, что Россия изменит состав участников переговоров. Украинская сторона уже сделала это и "дала пас" России.

Ранее "Правда.Ру" писала, что команда президента Владимира Зеленского "лишь имитирует мирный процесс". Такое мнение высказала бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш. Она ссылается на отчеты ОБСЕ, в которых указано, что бойцы ВСУ занимались в Донбассе преимущественно "насилием, пытками и грабежами".