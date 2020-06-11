Начиная с середины минувшей недели и по сей день в ЛНР бастуют шахтеры. Требование — выплата задолженности по зарплате.
10 июня, как сообщает Телеграмм-канал "Луганский инсайд",
"горняки шахты "Комсомольская" спустились под землю и объявили голодовку".
Как стало известно журналистам портала Eadaily.com, поводом для столь радикального шага стало "задержание активистов, объявление в Антраците (город, где находится шахта - прим.ред) карантина и блокировка соцсети ВК.
Вот, что рассказывает издание:
Эту информацию, говорится в материале, подтвердил Александр Васьковский, сопредседатель Независимого профсоюза шахтеров Донбасса.
Заслуженный артист России Владимир Долинский, отсидевший четыре года в тюрьме, рассказал о том, что ждет Михаила Ефремова в заключении.