Луганские шахтеры объявили голодовку под землей

Начиная с середины минувшей недели и по сей день в ЛНР бастуют шахтеры. Требование — выплата задолженности по зарплате.

10 июня, как сообщает Телеграмм-канал "Луганский инсайд",

"горняки шахты "Комсомольская" спустились под землю и объявили голодовку".

Как стало известно журналистам портала Eadaily.com, поводом для столь радикального шага стало "задержание активистов, объявление в Антраците (город, где находится шахта - прим.ред) карантина и блокировка соцсети ВК.

Вот, что рассказывает издание:

Эту информацию, говорится в материале, подтвердил Александр Васьковский, сопредседатель Независимого профсоюза шахтеров Донбасса.