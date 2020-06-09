Россияне проголосуют за поправки в Конституцию даже из-за границы

Россияне, "застрявшие" или живущие в Таиланде, смогут присоединиться к голосованию по поправкам в Конституцию. "Избирательные" участки откроют в Бангкоке и на Пхукете.Об этом сообщает российское посольство в Таиланде.

"В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2020 г. № 354 общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации назначено на 1 июля 2020 г. В этой связи граждане России, находящиеся в Таиланде, смогут принять участие в голосовании на образованном при Посольстве избирательном участке № 8284 в г. Бангкок", — говорится в сообщении посольства, опубликованном в микроблоге.

Также прорабатывается вопрос об организации голосования в генконсульстве России на Пхукете. По официальным данным, в Таиланде сейчас находятся около 1700 россиян. Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет в России 1 июля. Высказать свое мнение россияне также смогут в течение шести предыдущих дней.

По мнению экспертов, поправки в главный закон страны улучшат жизнь россиян. В чем это будет заключаться, читайте на нашем сайте по ссылке.