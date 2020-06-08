Анатолий Бажан: поправки в Конституцию улучшат жизнь россиян

Заместитель директора Центра "Банки и кредитная политика" Института Европы РАН Анатолий Бажан рассказал о положительных изменениях, которые произойдут с гражданами России после вступления в силу поправок в Конституции.

По мнению Анатолия, предлагаемые поправки из социального блока могут помочь при возникновении кризисов, аналогичных тому, который возник в этом году из коронавирусной инфекции. Финансист подчеркнул, что положительную роль сыграют и другие изменения, которые предлагают внести в главный закон страны, такие как закрепление индексации пенсий и поправки, связанные с экологией.

Голосование по пакету поправок в Конституцию пройдет 1 июля во всех регионах России. Подробно ознакомиться с предложенными изменениями можно на сайте конституция. рф, чтобы потом утвердительно или отрицательно ответить на один вопрос в бюллетене: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?".

Впервые в истории голосование будет доступно дистанционно для жителей Москвы и Нижегородской области через электронный механизм "Мобильный избиратель". Для жителей столицы заявку на дистанционное участие нужно подавать через сайт московской мэрии или портал госуслуг, для нижегородцев — только через портал госуслуг.

Кроме того, в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией COVID-19 каждому гражданину, который придет голосовать лично на избирательный участок, измерят температуру, выдадут маску, перчатки и одноразовую ручку. На самих участках будет проводиться дезинфекция.

Результаты голосования объявят не позднее 7 июля. Если граждане поддержат поправки в Конституцию, они вступят в силу немедленно.