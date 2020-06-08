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Буш-младший не будет поддерживать Трампа на президентских выборах

Мир

Бывший президент США, республиканец Джордж Буш-младший не будет голосовать за действующего американского лидера Дональда Трампа на выборах.

Как сообщает The New York Times, ссылаясь на источники, Трампа не будут поддерживать и другие представители Республиканской партии США.

Сторонниками Трампа не являются:

  • бывший губернатор штата Флорида Джеб Буш;
  • сенатор от штата Юта Митт Ромни;
  • вдова сенатора Джона Маккейна Синди Маккейн.

Пока неизвестно об отношении представителей Республиканской партии к сопернику Трампа — демократу Джо Байдену.

Напомним, что в ноябре этого года в США будут проходить выборы президента.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эпидемия COVID-19, сопровождаемая антирасистскими акциями протеста, вызванными гибелью Джорджа Флойда, и хладнокровное урегулирование кризиса властями, подталкивает США к грани выхода из-под контроля.

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