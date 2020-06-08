Бывший президент США, республиканец Джордж Буш-младший не будет голосовать за действующего американского лидера Дональда Трампа на выборах.
Как сообщает The New York Times, ссылаясь на источники, Трампа не будут поддерживать и другие представители Республиканской партии США.
Сторонниками Трампа не являются:
Пока неизвестно об отношении представителей Республиканской партии к сопернику Трампа — демократу Джо Байдену.
Напомним, что в ноябре этого года в США будут проходить выборы президента.
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