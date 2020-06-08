Буш-младший не будет поддерживать Трампа на президентских выборах

Бывший президент США, республиканец Джордж Буш-младший не будет голосовать за действующего американского лидера Дональда Трампа на выборах.

Как сообщает The New York Times, ссылаясь на источники, Трампа не будут поддерживать и другие представители Республиканской партии США.

Сторонниками Трампа не являются:

бывший губернатор штата Флорида Джеб Буш ;

; сенатор от штата Юта Митт Ромни ;

; вдова сенатора Джона Маккейна Синди Маккейн.

Пока неизвестно об отношении представителей Республиканской партии к сопернику Трампа — демократу Джо Байдену.

Напомним, что в ноябре этого года в США будут проходить выборы президента.

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