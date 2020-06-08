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Эксперты: эпидемия в США на грани выхода из-под контроля

Мир

Эпидемия COVID-19, усугубленная антирасистскими протестами, вызванными смертью Джорджа Флойда, и хладнокровное урегулирование кризиса американскими властями подталкивает США к грани выхода из-под контроля.

Об этом сегодня пишет издание Global Times со ссылкой на китайских аналитиков.

Согласно данным, собранным университетом Джонса Хопкинса по состоянию на воскресенье, 7 июня, в США:

  • зарегистрировано 1 920 552 зараженных коронавирусом;
  • погибли от болезни, им вызванной, 109 802 человек.

За последние две недели с растущим числом подтвержденных случаев заболевания столкнулись штаты Калифорния, Вашингтон и Техас.

"Риск выхода эпидемии из-под контроля растет в США, где смертность от нового коронавируса, вероятно, будет продолжать расти на фоне общенациональных протестов, где толкающиеся толпы не соблюдают даже минимального социального дистанцирования.

США попадают в порочный круг, в котором будет наблюдаться обострение эпидемии, рост протестов против расизма и рецессия с безработицей, поскольку страна приближается к президентским выборам", — цитирует Global Times Ли Хайдуна, эксперта Китайского университета иностранных дел в Пекине.

Как отмечает Хайдун, президент США не может эффективно решить ни одну из проблем, которые беспокоят американскую общественность, а вместо этого сосредотачивается только на своих собственных выборах:

"В мгновение ока заголовки о COVID-19 в американских СМИ были заменены общенациональными демонстрациями и насилием, порождая иллюзию того, что коронавирус исчез".

С мнением коллеги согласен Чэнь Си, адъюнкт-профессор общественного здравоохранения в Йельском университете:

"… были очень тревожные сигналы о том, что по крайней мере одна треть Штатов в США в последнее время показала явные эпидемические всплески, особенно восточные — Мэриленд и Пенсильвания. Протесты разгораются, превращаясь в новую эпидемию".

Чэнь уверен, что шансы на очередную волну вируса довольно высоки. В качестве подтверждения своей точки зрения он ссылается на урок, который "подзабыли нынешние правители", — "в 1918 году в Филадельфии была одна из самых крупных и смертоносных вспышек гриппа при весьма сходных с сегодняшними обстоятельствах".

"Вместо того чтобы принять действенные меры для сдерживания распространения вируса и решения проблем расизма, глубоко укоренившихся в американском обществе, администрация Трампа занялась тем, чтобы убедить американскую общественность, что она была невиновна в сочетании экономического спада, общенациональных беспорядков и продолжающейся эпидемии", — заявили китайские эксперты.

А президент Трамп в это время пишет в "Твиттер"

"Трамп устанавливает однодневный личный рекорд с ошеломляющими 200 постами в Twitter, или один раз в семь минут и 12 секунд, — сообщает американский новостной агрегатор Mediaite. — Это печально для США иметь такое безответственное правительство, которое вместо того чтобы заняться решением проблем, поставило в центр избирательные и экономические интересы".

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