У Джорджа Флойда был коронавирус

У афроамериканца Джорджа Флойда, чья смерть в полицейском участке вызвала волну протестов не только по всей территории США, но и в ряде других стран, за несколько недель до своей смерти был выявлен коронавирус.

20-страничный отчет о вскрытии, опубликованный Управлением судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин, показывает, что положительный тест Флойд сдал еще 3 апреля.

"Однако, поскольку генетический код вируса может оставаться в чьем-то организме в течение нескольких недель, вполне вероятно, что он был бессимптомным больным на момент смерти", - написано в медицинском заключении.

Доктор Майкл Баден, бывший медицинский эксперт из Нью-Йорка, который был одним из двух врачей, проводивших частное вскрытие Флойда, сказал New York Times, что теперь власти округа проверяют все контакты убитого афроамериканца.