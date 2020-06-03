Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Защитные маски в метро стали доступнее по цене
Третьяковская галерея готовит пять детских образовательных курсов
Парад Победы отрепетируют 14 июня
Минкультуры попросило мэрию Москвы разрешить киносъемки
Посол США летом этого года посетит Белоруссию
Восстановлением моста в Мурманской области займутся военные
В России поступил в продажу поворотный телевизор Samsung The Sero
Погребняка выписали из больницы с коронавирусом
Актриса Пегги Поуп умерла на 92-м году своей жизни

Посол США летом этого года посетит Белоруссию

Мир

Временная поверенная в делах США в Белоруссии Дженифер Мур сообщила о том, что прибытие американского посла в Минск можно ожидать этим летом.

"Я рада находиться здесь в тот момент, когда наши двусторонние отношения улучшаются, когда уже этим летом в Беларусь приедет наш американский посол и наши народы обнаружат, что у нас есть больше общего, чем различного", — приводит слова Мур Sputnik Беларусь.

сша белоруссия дженифер мур
Последние материалы
Посол США летом этого года посетит Белоруссию
Восстановлением моста в Мурманской области займутся военные
В России поступил в продажу поворотный телевизор Samsung The Sero
Погребняка выписали из больницы с коронавирусом
Актриса Пегги Поуп умерла на 92-м году своей жизни
Первые паразиты появились на Земле более 500 млн лет назад
На Украине создали Совет по вопросам высшего образования в стране
Футболисты "Барселоны" не пошли на повторное сокращение зарплаты
В Иркутской области отменили цифровые пропуска
В Польше 28 июня пройдут президентские выборы
Популярное
Российский шоу-бизнес
Юлия Савичева продолжает винить себя в смерти ребенка

Юлия Савичева скрывала факт потери ребенка, поскольку винит в этом себя. Она слишком много времени уделяла работе и не следила за своим здоровьем.

Юлия Савичева продолжает винить себя в смерти ребенка
Русские защитили свой ресторан Pushkin Russia от разгрома в США
США и Канада. Новости и аналитика
Русские защитили свой ресторан Pushkin Russia от разгрома в США
Российский шоу-бизнес
Дробыш рассказал о гей-лобби в российском шоу-бизнесе
Российский шоу-бизнес
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Игорь Буккер Почему дикари стали архитекторами, а не земледельцами Игорь Буккер Усам Оздемиров О визах, талантах и двух тиграх, дерущихся в долине Усам Оздемиров Василий Амирджанов Курорты обеспечат туристам тюремно-санаторный отдых Василий Амирджанов
Комментарии
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Широкова назвали "главным алкоголиком современного футбола"
Первые паразиты появились на Земле более 500 млн лет назад
Китай не против новой ядерной политики России
На Украине создали Совет по вопросам высшего образования в стране
Россияне хотят получать базовый безусловный доход в 25 тыс. рублей
Первые паразиты появились на Земле более 500 млн лет назад
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Восстановлением моста в Мурманской области займутся военные
Россияне хотят получать базовый безусловный доход в 25 тыс. рублей
СМИ: протесты выплеснулись из США на улицы столиц мира
Россияне хотят получать базовый безусловный доход в 25 тыс. рублей
Русские защитили свой ресторан Pushkin Russia от разгрома в США
Русские защитили свой ресторан Pushkin Russia от разгрома в США
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Россияне хотят получать базовый безусловный доход в 25 тыс. рублей
Доктор Мясников отругал российских родителей за детское ожирение
В ЛНР русский язык стал государственным
То ли к умным, то ли к красивым: либералы решают, что делать с поправками
Эксперты назвали вызовы Путину перед голосованием
Эксперты назвали вызовы Путину перед голосованием
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ