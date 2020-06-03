Временная поверенная в делах США в Белоруссии Дженифер Мур сообщила о том, что прибытие американского посла в Минск можно ожидать этим летом.

"Я рада находиться здесь в тот момент, когда наши двусторонние отношения улучшаются, когда уже этим летом в Беларусь приедет наш американский посол и наши народы обнаружат, что у нас есть больше общего, чем различного", — приводит слова Мур Sputnik Беларусь.