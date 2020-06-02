Праздник Республики отмечают в Италии

Необычайно скромно отметили в Италии один из главных государственных праздников — День Республики. Традиционно 2 июня по улицам Рима проходит парад.

В этом году из-за эпидемии торжественные мероприятия отменены. Небольшая церемония состоялась у Алтаря Отечества в центре Рима. Президент Серджо Маттарелла возложил венок к могиле Неизвестного солдата, а в небе пронеслись девять истребителей ВВС Италии. В торжественном мероприятии также участвовали премьер-министр Джузеппе Конте, руководители палат национального парламента Мария Элизабетта Казеллати и Роберто Фико.

Напомним, что праздник Республики появился в 1946 году. Тогда большинство итальянцев проголосовало за республиканскую форму правления. Граждане страны отказались от монархии, которая ассоциировалась с фашистским режимом Муссолини.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что итальянские власти призывают восстановить свободное передвижение по Европе. Первые страны откроют границы 15 июня. А через месяц ожидается и свободное передвижение по всему Евросоюзу.