В Италии призывают восстановить свободное передвижение по Европе

Свободное передвижение граждан Евросоюза нужно восстановить как можно быстрее. С таким предложением выступает Италия.
Ожидается, что это станет возможным уже к середине июня.
"Мы работаем над тем, чтобы можно было всем вместе в Европе вновь отправиться в путь. 15 июня для туризма может стать своего рода европейским Днем Д.
Германия намерена открыться в этот день, предлагая людям возможность отправиться на отдых в другие страны. Попробуем сделать это вместе ", — сообщил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.
Сейчас идут переговоры с Австрией и рядом других европейских стран.
В самой Италии тоже пытаются навести порядок. Власти стремятся, чтобы во всех регионах были одинаковые требования к безопасности как местных жителей, так и туристов.
Италия снимает ограничительные меры постепенно с 4 мая. Уже работают строительные и промышленные предприятия, возобновлена оптовая и розничная торговля, салоны красоты, рестораны, музеи.
Ранее "Правда.Ру" писала, что статистика смерти от коронавируса в Италии, вероятно, занижена. Официально представленная цифра меньше реальной примерно на 19 тысяч.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный разводятся после десяти лет брака. Эта тема стала одной из самых обсуждаемых в российсском сегменте соцсетей.
Многие знаменитости решили поддержать Агату. Среди них был и Дмитрий Нагиев, который сам пережил развод десять лет назад.
"Узнав, что мы с Пашей разводимся, он сказал: "Развод продлевает жизнь!" Я его слова запомнила", — рассказала Муцениеце.
В заседаниях правительства Армении не смогут участвовать депутаты, которые явятся без защитных масок. Такое решение принял спикер парламента.
Он оставил за собой право удалить нарушителей масочного режима из зала заседаний.
Кафе, рестораны, бары и таверны начали работать сегодня в Греции. Предприятия общепита открыли на две недели раньше запланированного срока.
Греческие власти не исключают второй волны коронавируса. Однако они к ней готовы.
Такое заявление сделал премьер-министр Кириакос Мицоаткис.
Часть Испании переходит на первый этап снятия ограничений. В их числе Барселона и Мадрид.
Это произойдет с 25 мая. Остальная часть территорий уже вышла на первый этап.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.