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Источник Правда.Ру

В Италии призывают восстановить свободное передвижение по Европе

Мир » Европа » Евросоюз

Свободное передвижение граждан Евросоюза нужно восстановить как можно быстрее. С таким предложением выступает Италия.

Ожидается, что это станет возможным уже к середине июня.

"Мы работаем над тем, чтобы можно было всем вместе в Европе вновь отправиться в путь. 15 июня для туризма может стать своего рода европейским Днем Д.

Германия намерена открыться в этот день, предлагая людям возможность отправиться на отдых в другие страны. Попробуем сделать это вместе ", — сообщил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Сейчас идут переговоры с Австрией и рядом других европейских стран.

В самой Италии тоже пытаются навести порядок. Власти стремятся, чтобы во всех регионах были одинаковые требования к безопасности как местных жителей, так и туристов.

Италия снимает ограничительные меры постепенно с 4 мая. Уже работают строительные и промышленные предприятия, возобновлена оптовая и розничная торговля, салоны красоты, рестораны, музеи.

Ранее "Правда.Ру" писала, что статистика смерти от коронавируса в Италии, вероятно, занижена. Официально представленная цифра меньше реальной примерно на 19 тысяч.

италия австрия евросоюз германия открыть границы снятие ограничений

Нагиев поддержал Агату Муцениеце во время развода

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Агата Муцениеце и Павел Прилучный разводятся после десяти лет брака. Эта тема стала одной из самых обсуждаемых в российсском сегменте соцсетей.

Многие знаменитости решили поддержать Агату. Среди них был и Дмитрий Нагиев, который сам пережил развод десять лет назад.

"Узнав, что мы с Пашей разводимся, он сказал: "Развод продлевает жизнь!" Я его слова запомнила", — рассказала Муцениеце.

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Депутатов без масок не пустят на заседания парламента Армении

Мир » Бывший СССР » Армения

В заседаниях правительства Армении не смогут участвовать депутаты, которые явятся без защитных масок. Такое решение принял спикер парламента.
 
Он оставил за собой право удалить нарушителей масочного режима из зала заседаний.

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Рестораны и бары открылись в Греции

Мир » Европа » Евросоюз

Кафе, рестораны, бары и таверны начали работать сегодня в Греции. Предприятия общепита открыли на две недели раньше запланированного срока.

греция коронавирус снятие ограничений

Греция готова ко второй волне коронавируса

Мир » Европа » Евросоюз

Греческие власти не исключают второй волны коронавируса. Однако они к ней готовы.

Такое заявление сделал премьер-министр Кириакос Мицоаткис.

греция коронавирус вторая волна

В Мадриде и Барселоне снимут часть ограничений

Мир » Европа » Евросоюз

Часть Испании переходит на первый этап снятия ограничений. В их числе Барселона и Мадрид.

Это произойдет с 25 мая. Остальная часть территорий уже вышла на первый этап.

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