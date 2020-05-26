В Италии призывают восстановить свободное передвижение по Европе

Свободное передвижение граждан Евросоюза нужно восстановить как можно быстрее. С таким предложением выступает Италия.

Ожидается, что это станет возможным уже к середине июня.

"Мы работаем над тем, чтобы можно было всем вместе в Европе вновь отправиться в путь. 15 июня для туризма может стать своего рода европейским Днем Д. Германия намерена открыться в этот день, предлагая людям возможность отправиться на отдых в другие страны. Попробуем сделать это вместе ", — сообщил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Сейчас идут переговоры с Австрией и рядом других европейских стран.

В самой Италии тоже пытаются навести порядок. Власти стремятся, чтобы во всех регионах были одинаковые требования к безопасности как местных жителей, так и туристов.

Италия снимает ограничительные меры постепенно с 4 мая. Уже работают строительные и промышленные предприятия, возобновлена оптовая и розничная торговля, салоны красоты, рестораны, музеи.

Ранее "Правда.Ру" писала, что статистика смерти от коронавируса в Италии, вероятно, занижена. Официально представленная цифра меньше реальной примерно на 19 тысяч.