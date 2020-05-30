Президент США Дональд Трамп похвалил сотрудников Секретной службы, которые отразили атаку протестующих на Белый дом.

Уже в 30 американских городах начались бунты из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

"Секретная служба с ними легко справилась. Я так понимаю, сегодня ночью в Белом доме будет вечеринка MAGA [Make America Great Again — лозунг Трампа, с которым ассоциируют его сторонников]?", — написал Трамп в Twitter.