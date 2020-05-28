Новым главой парламента в Иране назначен Мохаммад-Багер Галибаф. Ранее он был мэром Тегерана, а также руководил полицией.
Его выбрали большинством голосов членов парламента. Сам парламент был сформирован еще в феврале, но из-за эпидемии коронавируса приступил к работе лишь на днях. 26 мая предыдущий парламент был распущен.
До Галибафа 12 лет пост главы парламента занимал Али Лариджани. В этот раз он не стал участвовать в выборах, предпочтя преподавательскую деятельность.
Новый руководитель сделал серьезную карьеру военного, несколько раз участвовал в президентских выборах.
Новый состав парламента накануне дал торжественную присягу. В верности стране поклялись 268 депутатов. По нескольким регионам кандидаты еще не выбраны: где-то требуется проведение второго тура голосования, в других — выбранные депутаты скончались от коронавируса.
Стоит отметить, что большинство новоявленных депутатов являются противниками действующего президента Хасана Роухани. Сейчас членам парламента предстоит выбрать президиум.
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"Средства направят в те субъекты, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года были ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов", — уточнили в ведомстве.
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