Главу нового парламента выбрали в Иране

Новым главой парламента в Иране назначен Мохаммад-Багер Галибаф. Ранее он был мэром Тегерана, а также руководил полицией.

Его выбрали большинством голосов членов парламента. Сам парламент был сформирован еще в феврале, но из-за эпидемии коронавируса приступил к работе лишь на днях. 26 мая предыдущий парламент был распущен.

До Галибафа 12 лет пост главы парламента занимал Али Лариджани. В этот раз он не стал участвовать в выборах, предпочтя преподавательскую деятельность.

Новый руководитель сделал серьезную карьеру военного, несколько раз участвовал в президентских выборах.

Новый состав парламента накануне дал торжественную присягу. В верности стране поклялись 268 депутатов. По нескольким регионам кандидаты еще не выбраны: где-то требуется проведение второго тура голосования, в других — выбранные депутаты скончались от коронавируса.

Стоит отметить, что большинство новоявленных депутатов являются противниками действующего президента Хасана Роухани. Сейчас членам парламента предстоит выбрать президиум.