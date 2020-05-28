Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Россиян предостерегли от работы на даче после самоизоляции
Футболистам "Спартака" сократят зарплату за май
Жительницу Магадана осудили за рождение и смерть ребенка
Многие россияне по-прежнему не верят в коронавирус
В Балашихе возобновили строительство пристройки к школе №8
Свыше 70 тысяч москвичей победили коронавирус
Кипр: туристы, которые получат COVID на острове, отдохнут бесплатно
Еще 62 человека стали жертвами коронавируса в Германии
В Туве украли деньги при строительстве домов для сирот
Погода не пустила на МКС американских астронавтов
Источник Правда.Ру

Главу нового парламента выбрали в Иране

Мир » Азия » Ближний Восток

Новым главой парламента в Иране назначен Мохаммад-Багер Галибаф. Ранее он был мэром Тегерана, а также руководил полицией.

Его выбрали большинством голосов членов парламента. Сам парламент был сформирован еще в феврале, но из-за эпидемии коронавируса приступил к работе лишь на днях. 26 мая предыдущий парламент был распущен.

До Галибафа 12 лет пост главы парламента занимал Али Лариджани. В этот раз он не стал участвовать в выборах, предпочтя преподавательскую деятельность.

Новый руководитель сделал серьезную карьеру военного, несколько раз участвовал в президентских выборах.

Новый состав парламента накануне дал торжественную присягу. В верности стране поклялись 268 депутатов. По нескольким регионам кандидаты еще не выбраны: где-то требуется проведение второго тура голосования, в других — выбранные депутаты скончались от коронавируса.

Стоит отметить, что большинство новоявленных депутатов являются противниками действующего президента Хасана Роухани. Сейчас членам парламента предстоит выбрать президиум.

иран парламент мохаммад-багер галибаф

Минфин выделил 100 миллиардов рублей на поддержку регионов

Россия

Министерство финансов по распоряжению Михаила Мишустина перевело 100 миллиардов рублей 56 регионам, которые пострадали от коронавирусной пандемии.

"Средства направят в те субъекты, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года были ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов", — уточнили в ведомстве.

минфин регионы коронавирус михаил мишустин

Востоковед: в Израиле начали реализацию плана Трампа

Мир » Азия » Ближний Восток

Аннексия части территорий Палестины Израилем - часть плана Трампа. Поэтому те решения, которые принимает новое правительство Израиля, вполне соответствуют его реализации.

израиль аннексия палестина план трампа дмитрий марьясис

Эксперт: Палестина призывает мусульманский мир поддержать ее

Мир » Азия » Ближний Восток

Израиль спровоцировал Палестину на разрыв мирного соглашения. Сейчас отношения двух стран значительно ухудшатся.

Стоит ждать активизации террористических или радикальных сил в палестинском движении. В ответ Израиль, вероятнее всего, введет репрессивные меры. Обострения конфликта не избежать, считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

израиль палестина борис долгов

В Хабаровском крае и Новосибирской области продлили режим самоизоляции

Россия

Еще две недели в Хабаровском крае будет действовать режим самоизоляции. Его продлили до 10 июня.

Такое решение приняли краевые власти. Об этом на своей странице в социальной сети написал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Ранее в регионе планировали отменить самоизоляцию с 1 июня.

коронавирус самоизоляция хабаровский край ограничительные меры новосибирская область

Новый парламент Ирана начал работу

Мир » Азия » Ближний Восток

Члены нового парламента Ирана дали присягу на верность стране. В церемонии участвовало 268 депутатов.

Большинство из них является противниками правительства президента Хасана Роухани. Однако лидер страны поприветствовал новый парламент и выразил надежду на продуктивную работу.

иран депутат присяга парламент
Последние материалы
Главу нового парламента выбрали в Иране
Балотелли разочаровал "Брешию". Контракт будет аннулирован
В Сургуте проведут проверку после смерти задержанного полицией
Мастеру ЖЭУ Чукотки предъявили обвинение в гибели двух мальчиков
Массовое тестирование на коронавирус проведут в Таиланде
Потерявших работу россиян предложили не обязывать оплачивать детсад
Экспресс-диета для похудения: основные принципы
Пётр Ян получил чемпионский бой в UFC
Трамп откапывает топор войны против соцсетей
Актриса Елена Воробей продала свою квартиру из-за кризиса
Популярное
Новости Украины
Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала

Коронавирус совсем не пощадил Украину и обнажил все проблемы и без того обнищавшей страны.

Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала
Врач рассказала, как восстановить лёгкие после пневмонии
Здоровье
Врач рассказала, как восстановить лёгкие после пневмонии
Мир. Новости мира
Очень скрытая угроза: ядерное оружие – вчерашний день?
Здоровье
Главврач больницы в Петербурге рассказал о массовом увольнении медиков
Руслан Веснянко Возвращение блудного грузинского сына в украинскую политику Руслан Веснянко Василий Амирджанов Утрата властями доверия может стать событием года Василий Амирджанов Игорь Буккер Коронация последнего императора Николая II Игорь Буккер
Комментарии
Результаты теста на COVID-19 укажут в электронной медкарте
Погода не пустила на МКС американских астронавтов
Оптическая иллюзия на грани реальности: над горой летит Ковер-самолет
Forbes: пандемия увеличила число долларовых миллиардеров в России
Генерал ФСБ Михайлов: потребитель не может Родину любить
Рогозин: Россия не допустит приватизации Луны
Песков пообещал рассказать о здоровье Кадырова
Путин не сдержался и швырнул ручку на совещании
Михаил Ефремов: Карантин превратил артистов в "дармоедов"
Муфтий Дагестана прислал благодарственное письмо в Минздрав РФ
Муфтий Дагестана прислал благодарственное письмо в Минздрав РФ
Познер: США находятся на грани гражданской войны
Кому можно, а кому нельзя ходить в баню
Как уберечь стопы от заражения грибком
Казахстанский политолог: с Россией "мы стали жить беднее"
Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала
Самоизоляцию в Москве продлили
Михаил Игнатьев: как экс-глава Чувашии всех удивил
Россияне продолжают забирать деньги из банков
Профессор Маслов: весь мир знал, что Китай выращивает новый вирус
Как Китай расплатится со всем миром за коронавирус
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ