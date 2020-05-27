Новый парламент Ирана начал работу

Члены нового парламента Ирана дали присягу на верность стране. В церемонии участвовало 268 депутатов.

Большинство из них является противниками правительства президента Хасана Роухани. Однако лидер страны поприветствовал новый парламент и выразил надежду на продуктивную работу.

В первую очередь депутаты должны выбрать президиум и руководителя парламента. Сейчас эти функции будет выполнять временный президиум, в который вошли два самых старших и два самых младших представителя. Напомним, что выборы прошли в конце февраля. В 11 округах все еще ждут проведения второго тура, который был отложен из-за эпидемии коронавируса. За это время два члена нового парламента скончались от COVID-19.

Коронавирус был обнаружен у 23 членов парламента. Депутаты отменили все встречи с гражданами, чтобы не навредить их здоровью.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Иране появилась новая валюта. Риал сменил туман. Национальная валюта была официально переименована в начале мая. Один туман равен десяти тысячам риалов.