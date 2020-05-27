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Источник Правда.Ру

Новый парламент Ирана начал работу

Мир » Азия » Ближний Восток

Члены нового парламента Ирана дали присягу на верность стране. В церемонии участвовало 268 депутатов.

Большинство из них является противниками правительства президента Хасана Роухани. Однако лидер страны поприветствовал новый парламент и выразил надежду на продуктивную работу.

В первую очередь депутаты должны выбрать президиум и руководителя парламента. Сейчас эти функции будет выполнять временный президиум, в который вошли два самых старших и два самых младших представителя. Напомним, что выборы прошли в конце февраля. В 11 округах все еще ждут проведения второго тура, который был отложен из-за эпидемии коронавируса. За это время два члена нового парламента скончались от COVID-19.

Коронавирус был обнаружен у 23 членов парламента. Депутаты отменили все встречи с гражданами, чтобы не навредить их здоровью.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Иране появилась новая валюта. Риал сменил туман. Национальная валюта была официально переименована в начале мая. Один туман равен десяти тысячам риалов.

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Востоковед: в Израиле начали реализацию плана Трампа

Мир » Азия » Ближний Восток

Аннексия части территорий Палестины Израилем - часть плана Трампа. Поэтому те решения, которые принимает новое правительство Израиля, вполне соответствуют его реализации.

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Порядка 200 человек обманули телефонные аферисты из Петербурга

Происшествия » Парад мошенников

Как выяснило следствие, злоумышленники массово рассылали смс-сообщения о том, что банковская карта заблокирована и нужно связаться с оператором по указанному телефону.

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В Херсонской области загорелось здание прокуратуры

Мир » Бывший СССР » Украина

Пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины сообщила о возгорании здания прокуратуры в Херсонской области. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

"При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа Каховского отдела полиции обнаружила, что на первом этаже здания разбито стекло. У окна находилась стеклянная бутылка с частицами легковоспламеняющегося вещества… Основной версией следствия является совершение преступления в связи с профессиональной деятельностью прокуроров", — говорится в сообщении пресс-службы.

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Эксперт: Палестина призывает мусульманский мир поддержать ее

Мир » Азия » Ближний Восток

Израиль спровоцировал Палестину на разрыв мирного соглашения. Сейчас отношения двух стран значительно ухудшатся.

Стоит ждать активизации террористических или радикальных сил в палестинском движении. В ответ Израиль, вероятнее всего, введет репрессивные меры. Обострения конфликта не избежать, считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

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Пограничники Таджикистана и Киргизии устроили перестрелку

Мир » Азия » Ближний Восток

На границе Таджикистана и Киргизии между пограничниками произошла очередная перестрелка.

Об этом сообщили в пресс-центре киргизской Государственной пограничной службы.

"Неизвестные лица с таджикской стороны начали стрелять в направлении киргизских пограничников. Далее примерно в 11.40 (8.40 мск) произошла короткая перестрелка между пограничными нарядами Киргизии и Таджикистана", — сообщили в ведомстве.

граница киргизия перестрелка таджикистан
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