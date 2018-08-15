США испугались "ненормального русского спутника-убийцы"

Военные США назвали странным поведение российского спутника-инспектора, запущенного осенью 2017 года. Как пояснила помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, верификации и проверке соглашений Илем Поблет, поведение аппарата на орбите вызывает вопросы специалистов.

Напомним, инспекторами считаются космические аппараты, которые маневрируют по орбите и взаимодействуют с другими спутниками. По словам Поблет, российский аппарат по своем функционалу не соответствует заявленному ранее, и эта ситуация не нормальна, поскольку он занимается вовсе не тем, чем должен — от инспекции на орбите до способностей обеспечения ситуационной ориентации в космосе.

Поблет заявила, что США обеспокоены поведением спутника и российскими разработками систем противокосмической обороны. Де-факто это обвинение России в действиях, направленных на создание космического оружия.

Отметим, что 6 августа генеральный директор компании "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил о необходимости перехода к серийному производству спутников связи. Что касается высказывания Поблет, то профессор МГУ Андрей Манойло пояснил, что заявление представителя Госдепа США не является удивительным и соответствует общей внешнеполитической линии Вашингтона.

Он отметил, что такие настроения продиктованы тем, что космос является именно тем стратегическим направлением, которое можно занять, чтобы получить там решающее преимущество. С учетом текущего противостояния России и США, необходимо создать собственные более серьезные и эффективные козыри, так как на преимущества оппонента отвечать уже бессмысленно.

При этом США хотели бы вынудить Россию начать гонку вооружений в космосе по примеру известных событий 1980-х годов, так как любое усиление противостояния однозначно станет непосильным бременем для России. Именно поэтому американские власти ставят вопрос об использовании космического пространств в военных целях.

К тому же, именно американцам выгодно пугать обывателей Россией, так как оборонный комплекс США в настоящее время ожидает новых заказов. Мнение Манойло в этом вопросе однозначно — именно с подобных заявлений разных американских чиновников уровня Поблет как правило начинается лоббирование военных расходов в США.

На сегодняшний день нормативная база международного права позволяет разместить в космосе стандартные системы вооружения, чем страны пользуются и манипулируют ситуацией в своих интересах. По сути, крылатая ракета, несущая ядерную боеголовку, практически не отличается от военных ракет другого типа со стандартным вооружением, резюмировал Манойло.

Ранее западные эксперты уже обращали внимание на неизвестный космический объект 2014-28E, который тут же был приписан России. Выдвигались теории, что он попал на орбиту вместе с тремя спутниками связи "Родник". Как писала The Financial Times, Москва могла возобновить программу "Истребитель спутников", стартовавшую во времена СССР, но прекратившуюся в конце 80-х. Но эксперты считают, что сегодня интерес к космическому оружию заметно возрос во многих странах.

По поводу спутника-инспектора руководитель института космической политики Иван Моисеев пояснил, что аппарат недавно провел осмотр околоземной платформы "Космос-2519", которая была развернута в космосе одновременно с ним. Разумеется, не имеет смысла отрицать, что он способен выполнять и боевые задачи, подчеркнул специалист.

В итоге ученые NORAD в открытую заявили о рестарте российской программы СОИ (Стратегическая оборонная инициатива). А британский специалист в области космических технологий Роберт Кристи отметил, что "Космос-2499" имел предшественников, так как 23 декабря 2013 года Россия также запускала три спутника связи.

Хотя уж кому, но не США по этому поводу выражать "обеспокоенность": cам Вашингтон еще в 2006 году утвердил Национальную космическую политику, декларирующую "право частично распространить суверенитет на космическое пространство".

Таким образом, если Россия и устанавливает военный контроль над космосом при помощи спутников-перехватчиков, то США ни в коем разе не отстают от нее. Но ситуацию для решения внутренних задач используют по полной.

"Американцев особенно беспокоит наш маневрирующий по орбитам "спутник-инспектор" (и это не робот Федор с полосатой палочкой) и боевой лазерный комплекс "Пересвет", которые как бы представляют угрозу мирным тракторам, то есть, спутникам. Мол, русские со своими китайскими партнерами одной рукой продвигают Договор о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, а на деле именно этим и занимаются, поэтому Силам Света как никогда нужны SPACE FORCE!",- комментирует ситуацию эксперт в телеграм-канале "Ватфор".

"На деле же вспоминается замечательный эпизод из угарного финского фильма "Железное небо", в котором в связи с нашествием лунных нацистов выяснилось, что боевые космические системы есть у всего Совбеза ООН, включая переменный состав",- иронизируют авторы.

"На самом деле, все это довольно печально. Тают надежды на то, что великие державы смогут адаптировать режимы контроля над вооружениями к новой глобальной ситуации в соответствии с техническим прогрессом по-взрослому, без "мексиканского противостояния". Растет число адептов секты "Даешь Карибский Кризис 2.0"",- констатируют они.