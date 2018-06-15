МИД Украины не стал комментировать слова Трампа о Крыме

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что официальных подтверждений слов президента США Дональда Трампа о том, что Крым является российским, нет.

По словам главы украинской дипломатии, официальных подтверждений этому высказыванию нет, а сам Трамп "много чего говорил".

Ранее сообщалось, что о заявлении Трампа на мероприятиях "большой семерки", что Крым является российским, стало известно от портала BuzzFeed.

По слоам Климкина, "иностранные партнеры", у которых он поинтересовался о достоверности данных сообщений, заверили его, что многие фразы СМИ подают вырванными из контекста.

Климкин добавил, что при личных с ним встречах Трамп никогда не говорил, что Крым - российский. Политик подчеркнул, что у Трампа "есть свой лексикон, своя логика, но он никогда не говорил, что Крым российский".

Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца также заявила, что ведомство не будет реагировать на данное сообщение СМИ.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал полуостров Крым российским. По его словам, это обусловлено тем, что там говорят на русском языке. Также глава Америки заявил, что Украина - одно из самых коррумпированных государств в мире.

По словам Трампа, страны-участницы саммита большую часть встречи обсуждали Российскую Федерацию. По заявлению главы Соединенных Штатов, его предшественник Барак Обама совершил ошибку, допустив исключение России из "Большой восьмерки". Трамп заявил, что если бы Владимир Путин сидел тогда на саммите с ним за одним столом, то он обратился бы к нему за помощью, попросил бы его сделать ряд вещей, которые наилучшим способом повлияли бы на мировой порядок.

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