Нетаньяху назвал Эрдогана "знатоком резни"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана специалистом по террору и призвал "не читать мораль".



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В своем Twitter Нетаньяху написал: "Эрдоган является одним из главных сторонников ХАМАС, поэтому нет сомнений, что он отлично разбирается в терроре и резне. Предлагаю ему не читать нам мораль".

Эти строки стали реакцией на действия турецкого лидера. Так, Эрдоган в телефонном разговоре с Махмудом Аббасом обсудил события в секторе Газа, где в понедельник во время столкновений протестующих местных жителей и израильских военных погибли более 50 палестинцев, еще более 2,4 тыс. человек пострадали. Также обсуждались возможные ответные меры на действия Израиля, сообщили СМИ со ссылкой на источник в администрации президента Турции.

Кроме того, в понедельник Эрдоган назвал геноцидом действия Израиля против палестинцев в секторе Газа. Анкара решила отозвать послов в Вашингтоне и Тель-Авиве в связи с действиями Израиля в секторе Газа.

Напомним, ожесточенные столкновения на границе сектора Газа начались в контексте открытия посольства США в Иерусалиме.