Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил о прекращении сотрудничества в области безопасности с Израилем и Соединенными Штатами, сославшись на неминуемую угрозу израильской аннексии части Западного берега.
"Организация освобождения Палестины (ООП) и Государство Палестина на сегодняшний день освобождены от всех соглашений и договоренностей с американским и израильским правительствами и от всех обязательств, основанных на этих договоренностях и соглашениях, в том числе в области безопасности", - сказал Аббас в своем выступлении .
ООП проголосовала за прекращение сотрудничества с Израилем и США в 2018 году и предоставила Аббасу решать, когда осуществить такой шаг. Президент Палестинской автономии (ПА) уже несколько раз угрожал прекратить такое сотрудничество.
Напомним, что 13 мая госсекретарь США Майк Помпео прилетал в Израиль на переговоры с президентом Нетаньяху. В ходе визита Помпео заверил израильского лидера, что США поддерживают планы аннексии значительной части палестинских территорий.
Король Иордании Абдалла предупредил в субботу, что израильская аннексия может привести к "массовому конфликту" между его страной и Израилем, и не исключил приостановления действия мирного договора 1994 года между ними.
"Мы должны продвигать аннексию сейчас, потому что мы не знаем, что произойдет на президентских выборах в США. [Кандидат от Демократической партии Джо] Байден может победить", - сказал Дермер, как сообщается, на конфиденциальных брифингах в Вашингтоне. - Сейчас есть окно возможностей, поэтому это должно быть сделано сейчас."
Заявление Аббаса может привести к прекращению обмена разведданными между палестинскими, израильскими и американскими спецслужбами. Однако оно не дает никакого намека на то, что будут делать палестинские силы, когда израильские солдаты совершат вторжения в палестинские районы.
По некоторым сообщениям из Израиля, палестинским сотрудникам служб безопасности было приказано прекратить переговоры со своими израильскими коллегами.
Но палестинские должностные лица должны координировать свои действия с израильскими офицерами даже для перемещения между районами в пределах Западного берега:
"Что это означает на местах для службы безопасности ПА, которая-даже для поездок в перечисленные (см выше) районы должна получить разрешение от израильской армии?" - спрашивает Халед Эльгинди, сотрудник Центра ближневосточной политики в институтах Брукингса.
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