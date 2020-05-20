Палестина расторгает соглашение о безопасности с Израилем и США

Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил о прекращении сотрудничества в области безопасности с Израилем и Соединенными Штатами, сославшись на неминуемую угрозу израильской аннексии части Западного берега.

"Организация освобождения Палестины (ООП) и Государство Палестина на сегодняшний день освобождены от всех соглашений и договоренностей с американским и израильским правительствами и от всех обязательств, основанных на этих договоренностях и соглашениях, в том числе в области безопасности", - сказал Аббас в своем выступлении .

ООП проголосовала за прекращение сотрудничества с Израилем и США в 2018 году и предоставила Аббасу решать, когда осуществить такой шаг. Президент Палестинской автономии (ПА) уже несколько раз угрожал прекратить такое сотрудничество.

Напомним, что 13 мая госсекретарь США Майк Помпео прилетал в Израиль на переговоры с президентом Нетаньяху. В ходе визита Помпео заверил израильского лидера, что США поддерживают планы аннексии значительной части палестинских территорий.

Король Иордании Абдалла предупредил в субботу, что израильская аннексия может привести к "массовому конфликту" между его страной и Израилем, и не исключил приостановления действия мирного договора 1994 года между ними.

Израиль торопится

"Мы должны продвигать аннексию сейчас, потому что мы не знаем, что произойдет на президентских выборах в США. [Кандидат от Демократической партии Джо] Байден может победить", - сказал Дермер, как сообщается, на конфиденциальных брифингах в Вашингтоне. - Сейчас есть окно возможностей, поэтому это должно быть сделано сейчас."

Во что может вылиться заявление Аббаса

Заявление Аббаса может привести к прекращению обмена разведданными между палестинскими, израильскими и американскими спецслужбами. Однако оно не дает никакого намека на то, что будут делать палестинские силы, когда израильские солдаты совершат вторжения в палестинские районы.

По некоторым сообщениям из Израиля, палестинским сотрудникам служб безопасности было приказано прекратить переговоры со своими израильскими коллегами.

Но палестинские должностные лица должны координировать свои действия с израильскими офицерами даже для перемещения между районами в пределах Западного берега:

между частями, полностью находящимися под управлением ПА,

совместно управляемыми районами,

израильскими поселенческими зонами.