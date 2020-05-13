Майк Помпео прилетел в Израиль на переговоры с Нетаньяху

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Израиль несмотря на сохраняющуюся угрозу коронавируса, чтобы обсудить поддерживаемые США планы аннексии значительной части палестинских территорий.

Это первая международная поездка Помпео почти за два месяца. Он вышел из самолета в полосатой маске на лице цвета американского флага. Переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и Бенни Ганцем, бывшим главой оппозиции, который вскоре присоединится к Нетаньяху в правительстве единства, пройдут в Иерусалиме.

Pompeo and the Mask pic.twitter.com/NuhPMotWTT — Amichai Stein (@AmichaiStein1) May 13, 2020

В интервью местной газете Israel Hayom Помпео сказал, что он хотел бы обсудить с руководством Израиля план США, заранее отвергнутый палестинскими лидерами.

Суть в том, что в случае реализации "плана Трампа" Израиль получит полный военный контроль над палестинцами, большей частью их земли и всем Иерусалимом и израильскими поселениями. В Вашингтоне считают, что Израиль может осуществить часть этого плана без участия палестинцев.

"Это довольно подробная, реалистичная и осуществимая концепция, и я хотел бы поделиться с ними (Нетаньяху и Ганцем) некоторыми новыми положениями плана", — сказал Помпео.

ЕС категорически против "придумки Трампа"

Страны ЕС, включая Францию, Ирландию и Бельгию, рассматривают вопрос о введении карательных экономических мер, если Израиль нарушит международное право, в одностороннем порядке заявив о суверенитете над землей, которую он оккупирует.

Министры иностранных дел ЕС встретятся в пятницу, чтобы еще раз обсудить этот вопрос.