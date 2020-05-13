Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Израиль несмотря на сохраняющуюся угрозу коронавируса, чтобы обсудить поддерживаемые США планы аннексии значительной части палестинских территорий.
Это первая международная поездка Помпео почти за два месяца. Он вышел из самолета в полосатой маске на лице цвета американского флага. Переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и Бенни Ганцем, бывшим главой оппозиции, который вскоре присоединится к Нетаньяху в правительстве единства, пройдут в Иерусалиме.
Pompeo and the Mask pic.twitter.com/NuhPMotWTT— Amichai Stein (@AmichaiStein1) May 13, 2020
В интервью местной газете Israel Hayom Помпео сказал, что он хотел бы обсудить с руководством Израиля план США, заранее отвергнутый палестинскими лидерами.
Суть в том, что в случае реализации "плана Трампа" Израиль получит полный военный контроль над палестинцами, большей частью их земли и всем Иерусалимом и израильскими поселениями. В Вашингтоне считают, что Израиль может осуществить часть этого плана без участия палестинцев.
"Это довольно подробная, реалистичная и осуществимая концепция, и я хотел бы поделиться с ними (Нетаньяху и Ганцем) некоторыми новыми положениями плана", — сказал Помпео.
Страны ЕС, включая Францию, Ирландию и Бельгию, рассматривают вопрос о введении карательных экономических мер, если Израиль нарушит международное право, в одностороннем порядке заявив о суверенитете над землей, которую он оккупирует.
Министры иностранных дел ЕС встретятся в пятницу, чтобы еще раз обсудить этот вопрос.
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