Власти Китая намерены выплатить 2 миллиарда долларов странам, которые пострадали от эпидемии коронавируса. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин.

По словам директора российско-китайского центра Финансового университета при Правительстве РФ Николая Котлярова, такому поступку есть логическое объяснение.

"Это связано с тем, что Китай себя позиционирует как лидер развивающихся стран, который выступает вообще за интересы именно этой группы стран в диалоге север-юг, то есть диалог между развитыми странами Запада и развивающимися странами, которые терпели большие неприятности от Запада в период колонизации. Китай в этом диалоге старается играть лидирующую роль. Многие акции Китая внешнеполитические и пропагандистские связаны именно с этим. Он поддерживает все инициативы групп развивающихся стран ООН, на других международных площадках. А в данном случае эта помощь незначительная. 2 миллиарда для Китая — это не деньги. Я считаю, что это просто такой пропагандистский прием со стороны Китая показать, что в кризис он помогает отстающим странам каким-то образом", — считает эксперт.