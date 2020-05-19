Власти Китая намерены выплатить 2 миллиарда долларов странам, которые пострадали от эпидемии коронавируса. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин.
По словам директора российско-китайского центра Финансового университета при Правительстве РФ Николая Котлярова, такому поступку есть логическое объяснение.
"Это связано с тем, что Китай себя позиционирует как лидер развивающихся стран, который выступает вообще за интересы именно этой группы стран в диалоге север-юг, то есть диалог между развитыми странами Запада и развивающимися странами, которые терпели большие неприятности от Запада в период колонизации. Китай в этом диалоге старается играть лидирующую роль. Многие акции Китая внешнеполитические и пропагандистские связаны именно с этим. Он поддерживает все инициативы групп развивающихся стран ООН, на других международных площадках. А в данном случае эта помощь незначительная. 2 миллиарда для Китая — это не деньги. Я считаю, что это просто такой пропагандистский прием со стороны Китая показать, что в кризис он помогает отстающим странам каким-то образом", — считает эксперт.
По его мнению, вероятнее всего помощь будет не финансовая, а в виде поставок средств индивидуальной защиты, медицинской техники.
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